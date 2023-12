As vacinas são a maneira mais eficaz de proteger o organismo de vírus e bactérias que podem causar doenças. Os imunizantes podem ser aplicados por via oral (pela boca) ou por injeção. Ao receber uma vacina, o corpo estimula a produção de anticorpos, os quais são um mecanismo de defesa. Esses anticorpos permanecem no organismo e evitam que a doença ocorra caso o indivíduo tenha contato com os patógenos no futuro.