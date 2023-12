Uma paciente de 18 anos que esperava por transplante de rim havia mais de um ano viajou na noite do sábado (30) com escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para fazer o procedimento em Porto Alegre. Os policiais rodoviários fizeram o acompanhamento a partir de Panambi, no noroeste do RS - mas a viagem havia começado a cerca de 500 quilômetros da Capital.