As unidades de tratamento de câncer da Santa Casa de Porto Alegre passaram a integrar a Rede Einstein de Oncologia e Hematologia. A novidade foi anunciada em um evento nesta quinta-feira (14). A ideia é que haja troca de conhecimento, inovações, tecnologias e protocolos assistenciais na área, além de boas práticas de gestão. A integração irá ampliar as possibilidades de atuação dos profissionais da Santa Casa nos atendimentos de pacientes do Hospital Santa Rita, unidade especializada em oncologia da instituição, e do Centro de Oncologia do Hospital Nora Teixeira, que teve o início de suas operações oficializado também durante a cerimônia.