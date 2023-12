Após suspender o repasse para custeio dos serviços de traumatologia-ortopedia do Hospital Restinga e Extremo Sul (HRES), alegando que a casa de saúde não atinge metas do Programa Assistir, o governo do Estado propôs nesta quarta-feira (13) uma alternativa. Uma nota conjunta divulgada pelas duas pastas informou que a Secretaria Estadual de Saúde (SES) propôs que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre apresente, via processo administrativo, uma justificativa técnica que permita a reavaliação da medida.