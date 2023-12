Em quatro anos, o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre poderá contar com um segundo prédio no bairro Bom Fim, com capacidade para até 110 novos leitos. A ideia refere-se ao projeto de expansão da instituição de saúde, que foi apresentado na manhã desta segunda-feira (11). Além da ampliação, a prefeitura da Capital e a direção da entidade anunciaram o planejamento para a reforma da fachada da estrutura, que deve iniciar já em 2024.