Apesar dos esforços promovidos durante a campanha do Novembro Vermelho, o Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs), em Porto Alegre, segue com baixos estoques de bolsas de sangue em 2023. A instituição registrou uma diminuição de cerca de 20% no número de doações em comparação com novembro de 2021 e 2022. A quantidade e a intensidade da chuva que tem atingido a população gaúcha seria um dos principais motivos para essa baixa adesão.