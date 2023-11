O IPE Saúde anunciou nesta segunda-feira (27) o reajuste na tabela de valores repassados aos médicos por procedimentos. Foram contempladas 95 intervenções indicadas por 22 especialidades médicas vinculadas à Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs). Segundo o governo do Estado, a atualização terá impacto financeiro anual calculado em R$81,5 milhões.