Foi publicada no Diário Oficial da União, nesta terça-feira (28), Lei que dá direito a acompanhante maior de idade, a todas as mulheres, sem que haja necessidade de aviso prévio, durante as consultas médicas, exames e procedimentos. A lei, de número 14.737/2023, diz respeito a atendimentos realizados em unidades de saúde públicas e privadas.