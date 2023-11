Prevenção a quedas, precaução a eventuais lesões, garantia de cirurgia segura e higiene das mãos são alguns dos indicadores considerados pelo projeto Paciente Seguro. Parceria do Hospital Moinhos de Vento com o Ministério da Saúde, a iniciativa presta consultoria in loco e online a estabelecimentos de saúde do RS e de outros Estados. No último triênio, 36 instituições foram atendidas.