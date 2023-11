O Ministério da Saúde divulgou, nesta quinta-feira (30), o boletim epidemiológico sobre HIV/aids de 2023, prévia do dia mundial de luta contra a doença celebrado nesta sexta-feira (1º). Os dados mostram que, nos últimos 10 anos, o Brasil registrou queda de 25,5% na mortalidade por aids, que passou de 5,5 para 4,1 mortes por 100 mil habitantes. Contudo, em 2022, o Rio Grande do Sul continua a ter a maior mortalidade em todo o país: 7,3 óbitos por 100 mil habitantes. Entre as capitais, Porto Alegre também lidera: 23,8 – quase seis vezes o coeficiente nacional.