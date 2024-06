O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) manifesta sua preocupação e forte oposição ao grave ataque à autonomia dos médicos no Hospital Cristo Redentor, que é administrado pelo Grupo Hospitalar Conceição. Recentemente a direção do GHC/HCR decidiu substituir o médico que ocupava o cargo de gerente de internação, por uma enfermeira.