“Sensação maravilhosa que não sei descrever”, revela mãe de bebê nascida com 465 gramas após alta hospitalar

Cuidado com a mamadeira adequada, textura certa da fórmula, acompanhamento com fonoaudióloga, pediatra e fisioterapeuta são algumas das atividades que fazem parte da nova rotina dos pais de Laís Bianquim Gadenz, quatro meses depois do nascimento. Ela nasceu no dia 13 de novembro de 2024 com 465 gramas, sendo considerada o bebê com menor peso que já nasceu no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).