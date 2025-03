Em sábado de shows no Beira-Rio e na Arena, EPTC reforça esquema de transporte público

Região do Beira-Rio terá trânsito reforçado em razão de show. Omar Freitas / Agencia RBS

Porto Alegre terá um sábado (22) de grande movimento e marcado por dois shows de destaque. No Beira-Rio, a dupla Henrique e Juliano se apresenta às 14h, em evento que celebra o aniversário da Rádio 92 FM e contará também com o cantor de pagode Belo. A abertura dos portões será às 13h. Já na Arena do Grêmio, Caetano Veloso e Maria Bethânia sobem ao palco às 21h, com acesso ao público liberado a partir das 17h.

Para atender a demanda, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) reforçou o esquema de trânsito e transporte na Capital. A ação do órgão, em especial com destino à Zona Sul, também visa o cenário referente à etapa do STU, torneio de skate que ocorre no trecho três da orla do Guaíba.

Beira-Rio

Além das nove linhas regulares de ônibus que atendem a região, o público poderá utilizar as lotações 10.4 Ipanema e 10.52 Guarujá Ponta Grossa e Jardim Vila Nova, que circulam pela Avenida Padre Cacique.

A operação se encerra por volta das 20h. Na saída, dois ônibus da linha F993 Futebol partirão da Rua Nestor Ludwig em direção ao Largo Glênio Peres, no Centro Histórico da Capital.

A EPTC recomenda que os motoristas antecipem os deslocamentos, já que o STU também deve aumentar o fluxo na região. A orientação para quem parte do Centro é utilizar a Avenida Borges de Medeiros e a Avenida Padre Cacique, enquanto quem parte das zonas Leste e Sul pode optar pelas avenidas Campos Velho, Icaraí e Tronco.

Arena

Para o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia na Arena do Grêmio, quatro ônibus da linha F04 Futebol Arena sairão do Largo Glênio Peres a partir das 16h, com retorno ao fim do evento. Além disso, haverá cinco viagens da linha T2.3 Transversal 2/Arena, com saída do Terminal Sul, no Shopping Praia de Belas, entre 16h e 19h30min.

Na saída do show, dois veículos articulados atenderão o público, com possibilidade de reforço conforme a demanda. Também haverá atendimento pela linha 60.4 – Parque Humaitá.

O trânsito na região terá bloqueios a partir das 17h na alça de acesso à BR-448 e na Avenida Padre Leopoldo Brentano. O acesso ao estacionamento será feito pelas ruas Voluntários da Pátria, A.J. Renner ou Gilberto Lehnen.

Após o show, motoristas que saírem dos estacionamentos E1 e E2 serão direcionados obrigatoriamente para a BR-448, no sentido Porto Alegre-Canoas, ou para a Voluntários da Pátria, dependendo do portão de saída.

A orientação da EPTC é de que os motoristas também antecipem os deslocamentos para evitar os congestionamentos.

Arena do Grêmio recebe irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia. Mateus Bruxel / Agencia RBS