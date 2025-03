Quem são os principais nomes da etapa do STU Pro Tour em Porto Alegre

As pistas de skate da Orla do Guaíba recebem a partir desta quarta-feira (19) parte das estrelas da modalidade para a preparação e disputa da primeira etapa do STU Pro Tour desta temporada.

Atletas do exterior

O cartel, no entanto, não para nos atletas nascidos aqui. Apesar do desfalque de Sky Brown, britânica e medalhista de bronze em Paris, que teve problemas pessoais, outros estrangeiros participaram de Olimpíadas.

Os gaúchos

Entre atletas gaúchos, destaques no park e também no street. Carlos Ribeiro (Novo Hamburgo), e Luan de Oliveira (Porto Alegre), dois dos mais influentes de sua geração; João Lucas Alves (Cachoeirinha), o Xuxu, um dos principais skatistas do circuito; e as jovens Maria Lúcia (Canoas) e Sofia Godoy (Campo Bom).