Cantores realizaram 18 apresentações pelo Brasil com a turnê conjunta. @roncca / Divulgação

A última dança da turnê conjunta de Caetano Veloso e Maria Bethânia será realizada neste sábado (22), em Porto Alegre. Os filhos de Dona Canô sobem ao palco montado na Arena do Grêmio a partir das 21h.

Desde agosto de 2024, a turnê Caetano & Bethânia já vendeu mais de 500 mil ingressos pelo Brasil, com 18 shows feitos em nove cidades diferentes. Agora, essa série histórica será encerrada na capital gaúcha.

A apresentação em Porto Alegre estava prevista, originalmente, para o dia 12 de outubro do ano passado. No entanto, o show precisou ser adiado por conta dos danos estruturais causados pela enchente na Arena.

Ao longo da turnê, Caetano, 82 anos, e Bethânia, 78, têm esbanjado gogó e interpretação. É um momento para o público festejar o legado de duas carreiras mitológicas da música brasileira.

Falando em festa, Bethânia celebrou 60 anos de carreira em 13 de fevereiro – data baseada na estreia no show Opinião, ao lado de Zé Keti e João do Vale, com direção de Augusto Boal. Desde então, ela demonstra tanta destreza ao cantar que, naturalmente, se consolidou como uma das maiores intérpretes que já pisaram em um palco.

Entre sorrisos e contrastes

Nas apresentações da turnê, os irmãos se alternam entre as estrofes de algumas músicas, e o público costuma vibrar quando a cantora entra com seu imponente vozeirão. Por outro lado, Caetano preenche cada espaço com seu canto suave, afinado e mesmerizante.

A reportagem de Zero Hora assistiu ao primeiro show da turnê, que foi realizado em 3 de agosto. A faixa que abriu a apresentação foi Alegria, Alegria, um marco do movimento Tropicalista – roteiro que foi repetido em todos os espetáculos.

Os filhos de Dona Canô começam a apresentação dividindo o palco, mas há momentos solo para cada um. Entre os dois, uma constante de cada espetáculo tem sido os sorrisos de admiração por quem está ao lado.

Em seu momento solo, Bethânia impõe sua intensidade com Brincar de Viver, Explode Coração e sua estrondosa versão para As Canções que Você Fez pra Mim, de Roberto Carlos.

A música como ponte para o diálogo

Por sua vez, Caetano lança a dobradinha Sozinho e O Leãozinho e coloca milhares de pessoas para cantar. Aliás, a vocação pop do músico é reforçada nesse bloco solo com Você Não Me Ensinou a Te Esquecer e Você é Linda.

Porém, a parte de Caetano é encerrada com um louvor: Deus Cuida de Mim, parceria com o pastor Kleber Lucas. A canção, originalmente lançada em 1999, foi regravada por Caetano e lançada como single em 2022. Na apresentação a que a reportagem assistiu, parte da plateia se dispersou, com algumas pessoas saindo para comprar bebida ou indo ao banheiro.

Caetano já comentou que Deus Cuida de Mim é a única canção da turnê que não recebe aplausos entusiasmados. Porém, como ele acrescentou, a canção tem o propósito de promover um diálogo respeitoso entre lados polarizados. Em entrevista à Zero Hora, o músico falou sobre a faixa:

— No início, a reação foi quase hostil. Mas os rapazes que punham o polegar para baixo na pista eram tão poucos quanto as moças e senhoras que cantavam quase em segredo comigo. Eu mantinha minha concentração. Nos shows mais recentes, não vejo polegares para baixo e cada vez mais pessoas cantam a música comigo. No segundo show em Salvador, agora em fevereiro, dava até para ouvir boa parte da plateia em coro. Não se pode pensar no povo brasileiro sem levar em conta o crescente número de evangélicos.

O show também traz tributos, como o momento de exaltação à escola de samba Mangueira e a homenagem à Gal Costa com as faixas de Baby e Vaca Profana. Gita, de Raul Seixas, e Fé, da cantora Iza, também são contemplados com versões de Caetano e Bethânia.

No penúltimo show da turnê, realizado no último sábado (15) no Rio, entrou a novíssima Um Baiana. A música foi composta antes do início da série de shows, mas só ficou pronta no fim da excursão.

A faixa cita a banda BaianaSystem na letra: “Nossas vozes disparam/ Num BaianaSystem/ Para abrir clareiras de paz/ Nas fronteiras, nas eiras, nas leiras/ Nas beiras e nos quintais/ Um BaianaSystem”.

O repertório ainda inclui canções como Os Mais Doces Bárbaros, Oração ao Tempo, Cajuína, Um Índio e a contagiante Reconvexo, que sempre incendeiam o público. Então, não faltarão motivos para dançar na despedida da turnê.

Caetano & Bethânia

Sábado (22) , às 21h, na Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Brentano, 110), em Porto Alegre.

, às 21h, na Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Brentano, 110), em Porto Alegre. Os ingressos custam a partir de R$ 130 (meia-entrada) e pode ser adquiridos pela plataforma da Ticketmaster e na bilheteria da Arena (de terça a sábado, das 10h às 17h — não funciona em dias de jogos, feriados e emendas de feriados).

e pode ser adquiridos pela plataforma da e na bilheteria da Arena (de terça a sábado, das 10h às 17h — não funciona em dias de jogos, feriados e emendas de feriados). Desconto de 50% para sócios e acompanhante do Clube do Assinante .

de 50% para sócios e acompanhante do Classificação: 16 anos. Menores de cinco a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial).