Condomínio de contêineres que incendiou em Porto Alegre não tinha PPCI

O Corpo de Bombeiros confirmou, neste domingo (2), que o conjunto de contêineres que incendiou no sábado (1º) na zona leste de Porto Alegre não possuía Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI). O local, na avenida Cubanos, possui 41 unidades destinadas à moradia de estudantes. As causas ainda são investigadas.

As equipes foram acionadas às 14h30min. O combate às chamas durou três horas, com mais três horas necessárias para o trabalho de rescaldo. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, os contêineres tinham espumas inflamáveis entre as paredes internas e externas, que serviam para fazer o isolamento acústico das quitinetes. Todas as unidades foram comprometidas.