Chuva forte causa estragos e alagamentos em Porto Alegre e Alvorada

Árvore que caiu na Avenida Encantado, no Petrópolis, em Porto Alegre. Corpo de Bombeiros / Reprodução

A tempestade que atingiu áreas da Região Metropolitana no final da tarde desta terça-feira (25) causou estragos em Porto Alegre e em Alvorada. Entre os impactos registrados, estão a queda de árvores e alagamentos nas duas cidades, além de casos pontuais de falta de luz e água. Também há relatos de alagamentos em Sapucaia do Sul e Esteio.

Em Porto Alegre, foram registradas ocorrências envolvendo a queda de duas árvores, sendo uma delas na Avenida Encantado, nas imediações do número 230, no Petrópolis, e que causa o bloqueio total do trânsito. Também há queda em um trecho da Avenida Sertório, na região do bairro Jardim Lindoia. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na remoção.

Também houve queda de árvore na Avenida Carlos Gomes, na região próxima do cruzamento com a Avenida Protásio Alves.

O rápido temporal causou alagamentos em pontos dos bairros Humaitá e Sarandi, como no trecho da Avenida Sertório com a Avenida Panamericana até a chegada ao cruzamento com a Sérgio Jungblut Dietrich. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) não forneceu balanço da situação das ruas da Capital.

Devido à falta de energia, há problema no abastecimento de água em Porto Alegre. De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos, a Estação de Tratamento de Água Ilha da Pintada está parada desde às 18h40min. Com isso, moradores das Ilhas da Pintada, dos Marinheiros, das Flores e do Pavão estão com o fornecimento de água interrompido. A CEEE Equatorial já foi acionada, mas ainda não há previsão para retorno da energia.

Já em Alvorada, alagamentos foram registrados no limite da cidade com Porto Alegre, como na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Atacadão. Há impacto no trânsito em razão do volume de água que cobre a pista. O trânsito também é afetado em regiões de acesso à cidade, como no bairro Americana. A área do Jardim Aparecida também tem problemas.