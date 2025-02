São Gabriel, na Fronteira Oeste, registra a maior temperatura do RS desta terça-feira

Crianças do bairro Partenon, em Porto Alegre, tomam banho de mangueira numa tentativa de aplacar o calor desta terça-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

Os gaúchos vivem mais uma onda de calor no Estado. Nesta terça-feira (25), a estação meteorológica de São Gabriel, na Fronteira Oeste, registrou 39,4°C, às 16h, de acordo com informações do Climatempo. É a temperatura mais alta do dia no Rio Grande do Sul.

A Defesa Civil do RS e a Sala de Situação haviam previsto uma massa de ar quente e seco sobre boa parte do Estado, entre os dias 22 e 26 de fevereiro.

Maiores temperaturas desta terça

São Gabriel - 39,4°C Campo Bom - 39,0°C Rio Pardo - 38,7°C Santa Maria - 38,4°C São Borja - 38,3°C Teutônia - 38,3°C Camaquã - 38,2°C Porto Alegre (Jardim Botânico) - 38,1°C São Luiz Gonzaga - 38,1°C Capão do Leão (Pelotas) - 38,0°C Porto Alegre (Belém Novo) - 37,1°C Quaraí - 37,1°C Alegrete - 37,9°C Uruguaiana - 37,9°C Santiago - 37,8°C Dom Pedrito - 37,0°C Bagé - 36,5°C Jaguarão - 36,5°C Tupanciretã - 36,4°C São Vicente do Sul - 36,8°C Encruzilhada do Sul - 36,1°C Rio Grande - 36,1°C Santana do Livramento - 35,7°C Caçapava do Sul - 35,4°C Cruz Alta - 35,5°C Erechim - 35,5°C Canguçu - 35,1°C Santo Augusto - 34,8°C Serafina Correa - 34,6°C Frederico Westphalen - 34,2°C Bento Gonçalves - 33,8°C Palmeira das Missões - 33,5°C Santa Vitória do Palmar (Barra do Chuí) - 33,4°C Passo Fundo - 32,9°C Lagoa Vermelha - 32,5°C Canela - 32,3°C Soledade - 32,3°C Cambará do Sul - 32,1°C Vacaria - 30,4°C Tramandaí - 28,8°C São José dos Ausentes - 28,6°C

Alerta para chuva

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul chegou a emitir um alerta, neste final de tarde, para chuva forte, raios e eventual queda de granizo em várias regiões do Estado, vigente até às 20h.

A tendência é que esta situação se repita até pelo menos o final de semana. A aproximação de uma frente fria no RS deve provocar novos episódios de chuva isolada, mas que pode ser forte, com vendaval, raios e granizo.

Quarta onda de calor

O Brasil vai passar pela quinta onda de calor do ano a partir desta sexta-feira (28). No Rio Grande do Sul, esse é o quarto período com temperaturas excessivamente elevadas.

Os gaúchos terão apenas um dia com alguma redução no calor, na quinta-feira (27). Porém, a partir de sexta-feira os termômetros voltam a subir. O Climatempo informa que o fenômeno deve persistir até cinco de março, ou seja, o Carnaval vai ser com onda de calor no país.

Esse novo episódio será causado pela atuação de um sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera, que intensificará a circulação do ar de cima para baixo, inibindo a formação de nuvens e favorecendo o aumento das temperaturas de maneira mais expressiva ao longo dos próximos dias.