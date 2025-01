Reajuste das tarifas de ônibus comuns na Região Metropolitana entra em vigor no fim de semana

Linhas de Viamão e Alvorada serão terão reajuste de valor a partir deste sábado. Kathlyn Moreira / Agência RBS

A tarifa dos ônibus intermunicipais comuns da região metropolitana de Porto Alegre terá aumento a partir deste sábado (1º). O reajuste será de 14,21% e será aplicado, conforme o governo do Estado, em decorrência do fim dos subsídios dados pelos governos estadual e federal e para o equilíbrio econômico-financeiro das empresas, afetado pela enchente e pela pandemia.

Houve impacto financeiro para as concessionárias em decorrência de revisões tarifárias anteriores, autorizadas pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), que não foram aplicadas na totalidade.

O reajuste vale somente para as linhas da modalidade comum que ligam as cidades da Região Metropolitana com Porto Alegre. As modalidades seletivo, executivo e semidireto, que já tiveram um reajuste de 6,16% em 2 de janeiro, não terão alteração no valor da passagem.

Com o aumento, usuários que pagavam R$ 6,30, valor em Alvorada, passarão a pagar R$ 7,15. Já para quem pagava R$ 6,85 em Viamão, vai passar a pagar para R$ 7,85 a partir de sábado. A tabela completa está disponível no site da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan).

Alvorada e Viamão representam cerca de 40% do total de passageiros do transporte intermunicipal da Região Metropolitana na modalidade comum.