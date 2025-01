Após reclamações de usuários, Metroplan explica novo valor em linha de ônibus da Sogil

Linha semidireto ainda sai do terminal do Pop Center com destino a Gravataí. Camila Domingues / Agencia RBS

Usuários de ônibus da empresa Sogil notaram uma mudança no valor da passagem na linha Gravataí–Porto Alegre/Praia de Belas desde o último sábado (18). Segundo as reclamações dos passageiros, a tarifa subiu de R$ 17,35 para R$ 20,65.

Questionada pela reportagem de Zero Hora, a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) esclareceu que a linha mudou do modo semidireto para seletivo e que, por consequência, o preço foi atualizado para ficar adequado aos veículos atuais. De acordo com o órgão, a diferença entre as modalidades é que a seletiva tem menos paradas, e os ônibus contam com ar condicionado e Wi-Fi.

A Metroplan ainda diz que os passageiros podem conferir os horários de cada modalidade no site e canais de atendimento da Sogil. Em 2 de janeiro, as tarifas intermunicipais já haviam sofrido reajuste com percentual de 6,16%. A mudança não vale para as linhas comuns.

Leia Mais Prefeitura de Gravataí começa a entregar cartão para kits de material escolar

Confira a nota enviada pela Metroplan

"Informamos que a grade tarifária das linhas intermunicipais semidiretas, executivas e seletivas teve reajuste tarifário em vigor a partir de 02/01/2025 em percentual de 6,16%. Este foi o único reajuste tarifário praticado em 2025.

Já, a partir do último sábado (18), ocorreu o enquadramento do transporte rodoviário Gravataí – Porto Alegre/Praia de Belas na modalidade seletivo metropolitano, a qual é prevista em tabela tarifária autorizada pelo poder concedente (Metroplan) para linhas nas condições de atendimento realizadas pela empresa. Estas linhas tem o valor de tarifa de R$ 20,65. Em anexo segue a tabela de referência.