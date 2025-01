DMLU recolhe 11 toneladas de lixo após festas da virada em Porto Alegre

Trabalho da prefeitura iniciou às 3h da manhã e se estendeu até por volta das 7h30min. DMLU / PMPA

Chega a 11 toneladas o volume de resíduos recolhido pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) na operação de limpeza após o Réveillon na Capital. Os itens mais encontrados foram garrafas, embalagens, restos de frutas e comidas. O trabalho iniciou às 3h da manhã e se estendeu até por volta das 7h30min.

Os serviços de coleta e varrição foram realizados no entorno do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (o Parque Harmonia), nas avenidas Loureiro da Silva, Augusto de Carvalho, Edvaldo Pereira Paiva e João Goulart, na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha e nos trechos 1 e 3 da orla do Guaíba. Algumas ruas do bairro Cidade Baixa também foram atendidas.

Cerca de cem garis participaram do serviço, com a ajuda de um caminhão. Os materiais vão ser encaminhados ao aterro sanitário de Minas do Leão.

A parte mais densa da limpeza já foi realizada, e a expectativa é de que, até as 17h, os serviços tenham sido finalizados, de acordo com a concessionária. A desmontagem do palco e de outras estruturas começam nesta quinta-feira (2).