Obra em ponte na Ipiranga com a Ramiro Barcelos completa dois meses no domingo

Trabalhos tiveram início em 8 de outubro, quando as passarelas sob a ponte foram instaladas. André Ávila / Agencia RBS

As obras da ponte sobre o Arroio Dilúvio, no cruzamento da Rua Ramiro Barcelos com a Avenida Ipiranga e a Rua São Luís, completam dois meses no próximo domingo (8). Trabalhos para restauração tiveram início em 8 de outubro, quando estruturas foram colocadas sob a ponte para a realização do serviço.

O investimento, de R$ 779 mil por parte da prefeitura, teve início após uma inspeção constatar danos e anomalias na estrutura. A restauração deve durar quatro meses, com previsão de conclusão para fevereiro de 2025, e está sendo feita pela empresa RCA Infraestrutura.

Conforme a Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi) da prefeitura de Porto Alegre, atualmente estão em andamento os serviços de recuperação estrutural dos guarda-corpos e pavimentação dos passeios. Estão parcialmente concluídas as melhorias nos elementos estruturais sob a ponte.

Além dessa, a prefeitura informou à reportagem que a ponte da Avenida Ipiranga com a Rua Vicente da Fontoura está recebendo obras. Os trabalhos, com previsão de quatro meses de duração, começaram junto aos da Ramiro e também visam a recuperação estrutural.

Mudanças na mobilidade

Com as obras, a ponte da Ipiranga com a Ramiro Barcelos foi bloqueada para trânsito, visando a segurança dos trabalhos e da comunidade.

Zero Hora visitou a revitalização nesta quinta-feira (5), quando a equipe trabalhava nos guarda-corpos, e conversou com quem circulava nas imediações do bloqueio.

Para o ciclista e professor de educação física Osmar Cesar Borges Souza, 54 anos, a restauração era uma demanda urgente de quem frequenta a região.

— Era algo que preocupava todos que passavam por aqui. Acho que poderiam ter feito antes. Se tu olhar, tem muitos danos estruturais, dava a impressão de desleixo com a população — avalia.

Já o taxista Omar Rodrigues, 62 anos, avalia que, apesar de positiva, a obra vem causando prejuízos ao trânsito, sobretudo em horários de pico, como pelo começo da manhã e fim da tarde.

— O que está acontecendo é um movimento fora do comum, porque é um local que tem trânsito sobrecarregado e está ainda pior. Antes, umas 7h, 8h, 9h até umas 9h30min era comum ter bastante movimento. Agora tem até umas 10h40min. O valor dos taxis também aumentou, porque tem que dar uma volta maior e aumenta o tempo de deslocamento — afirma Rodrigues, que frequenta o ponto de táxi da Rua São Luís, em frente ao bloqueio, há mais de 16 anos.

A estudante Ana Volkmann, 22 anos, relata que passou a sair de casa mais cedo para conseguir chegar no horário na faculdade após o bloqueio.

— A gente sabe que é por um motivo bom, que é pela restauração da ponte, mas tem momentos que o fluxo de carros é mais intenso. Acaba trancando de manhã cedo e no final da tarde, mas o que reparei é que, como já faz um tempo desse bloqueio, os motoristas já sabem e estão começando a se programar para evitar a tranqueira — diz a universitária, que estuda no Campus Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), localizado na Rua Ramiro Barcelos.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o fluxo de veículos no local é monitorado diariamente para a realização de eventuais intervenções. A EPTC afirma que os desvios sugeridos em razão do bloqueio foram estudados e levaram em consideração o caminho de menor impacto para os motoristas (leia a íntegra abaixo).

Trânsito

O motorista que vem pela Ramiro da Avenida Protásio Alves deve dobrar à direita na Avenida Ipiranga em direção ao Centro e converter à esquerda na Rua Santana. Essa manobra será permitida temporariamente. Desta forma, os condutores vão poder acessar novamente a Ipiranga em direção ao bairro.

na Avenida Ipiranga em direção ao Centro e Essa manobra será Desta forma, os condutores vão poder acessar novamente a Ipiranga em direção ao bairro. No sentido oposto, quem vem pela Rua São Luís deve converter à direita na Ipiranga, depois à esquerda na Rua Silva Só e esquerda, novamente, para retornar à Ipiranga no sentido ao Centro.

Transporte público

A linha 439 , sentido bairro-Centro , segue o desvio pela Rua São Luís, Avenida Ipiranga Centro-bairro, Rua São Manoel, Avenida Ipiranga bairro-Centro, Rua Ramiro Barcelos.

, sentido , segue o desvio pela Rua São Luís, Avenida Ipiranga Centro-bairro, Rua São Manoel, Avenida Ipiranga bairro-Centro, Rua Ramiro Barcelos. No sentido Centro-bairro, segue pela Rua Ramiro Barcelos, Avenida Ipiranga sentido bairro-Centro, Rua Santana, Avenida Ipiranga Centro-bairro, Rua São Luís.

segue pela Rua Ramiro Barcelos, Avenida Ipiranga sentido bairro-Centro, Rua Santana, Avenida Ipiranga Centro-bairro, Rua São Luís. A linha T6 , sentido Sul-Norte , segue o desvio pela Avenida João Pessoa, Avenida Ipiranga sentido Centro-bairro, Rua São Manoel, Ipiranga e Rua Ramiro Barcelos.

, sentido , segue o desvio pela Avenida João Pessoa, Avenida Ipiranga sentido Centro-bairro, Rua São Manoel, Ipiranga e Rua Ramiro Barcelos. Já a 497.2, sentido Norte-Sul, segue pela Rua Silva Só, Avenida Ipiranga, Rua Santana, Avenida Ipiranga sentido Centro-bairro, e Rua São Luís.

O que diz a EPTC