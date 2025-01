Identificado o pedestre que morreu atropelado na freeway, em Porto Alegre

Aos inspetores da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro, um Toyota Etios, usado para aplicativo afirmou que a vítima pulou a tela do canteiro central e tentou atravessar a pista. O local fica perto de uma passarela de pedestres .

O acidente aconteceu por volta de 00h45min, no km 96, no sentido Capital-Litoral, próximo à ponte do Guaíba. O motorista do carro, um homem de 42 anos, não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro que deu negativo.