Câmera flagra momento em que motorista atropela pedestre e foge sem prestar socorro em Porto Alegre

Câmera captou momento em que o homem foi atropelado. Vídeos GZH / Reprodução

Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pela Polícia Civil, registraram o atropelamento com morte acontecido na manhã de segunda-feira (27) na Avenida Protásio Alves, bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O pedestre ainda não foi identificado e o motorista causador do acidente fugiu do local.

As imagens mostram o homem caminhando sobre a faixa da direita da pista, no sentido centro-bairro, da Protásio Alves. Em certo momento, próximo da Rua Álvares Machado, ele é atingido por um carro de cor cinza, que trafegava no mesmo sentido.

Através das imagens, a Delegacia de Delitos de Trânsito de Porto Alegre pretende identificar o carro e localizar o motorista causador do acidente. Uma perícia também vai identificar a velocidade em que o veículo estava no momento do atropelamento.

Leia Mais Homem em situação de rua morre ao ser atropelado em frente a prédio em Porto Alegre

A polícia pede para as pessoas que tenham informações sobre o carro ou motorista que passe para o Disque-Denúncia, número 181.

O pedestre não foi identificado e não se tem informações do motivo pelo qual ele caminhava sobre a pista.

Três atropelamentos em um dia

Esse foi um dos três atropelamentos com morte ocorridos em Porto Alegre na segunda-feira.