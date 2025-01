Avião com 176 pessoas pega fogo na Coreia do Sul 

Fogo teria começado no leme traseiro do avião.

Um avião Air Busan pegou fogo nesta terça-feira (28) no Aeroporto Internacional de Busan, a segunda cidade mais populosa da Coreia do Sul. O fogo começou no leme traseiro da aeronave, forçando a evacuação das 176 pessoas a bordo, informou a agência de notícias Yonhap.