Plataforma de obra em ponte da Ramiro Barcelos retém entulhos após temporal em Porto Alegre; veja vídeo

A plataforma projetada para servir de suporte aos operários na revitalização da Ponte Mário Rigatto, localizada no cruzamento da Rua Ramiro Barcelos com a Avenida Ipiranga e a Rua São Luís, acabou acumulando entulhos arrastados pela correnteza do Arroio Dilúvio durante a forte chuva que atingiu Porto Alegre no último domingo (1º).