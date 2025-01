Três pessoas estão internadas em estado gravíssimo após acidente com nove feridos em Cachoeira do Sul

Ao menos três pessoas estão em estado gravíssimo após um acidente envolvendo quatro carros que deixou nove feridos em Cachoeira do Sul, na Região Central. A colisão ocorreu no final da tarde da última segunda-feira (27) no quilômetro 281 da BR-290.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão envolveu um Toyota Hilux, Chevrolet Spin, Renault Duster, todos com placas argentinas, e um Chevrolet Prisma, com placas de Santa Cruz do Sul. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

Dos nove feridos, quatro seguem internados no hospital de Cachoeira do Sul, sendo três em estado gravíssimo. Entre as vítimas que se encontram na UTI, está um adolescente de 13 anos. Além dele, estão também duas pessoas de 62 e 66 anos. Todos são brasileiros.

Leia Mais Identificado o pedestre que morreu atropelado na freeway, em Porto Alegre

Uma outra vítima foi transferida ainda na noite de segunda-feira para a ala pediátrica do hospital de Santa Cruz do Sul. Não há atualizações sobre seu estado de saúde.