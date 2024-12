Carro cai dentro de pátio de casa na Avenida Oscar Pereira, em Porto Alegre

Carro parou na vertical. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um carro caiu dentro do pátio de uma casa na Avenida Oscar Pereira, na zona sul de Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (2). O condutor perdeu o controle do veículo em razão de óleo na pista e por causa do asfalto molhado. O veículo acabou parando na vertical. O fato ocorreu à altura do número 5.850 por volta das 7h15min.

O casal que estava no carro modelo Corsa Hatch ficou ferido. Ambos foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Em outro trecho da avenida, outros dois carros também colidiram por causa do óleo no asfalto com danos materiais.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) prestou atendimento e orientou a circulação no trecho. O órgão da prefeitura informou que o veículo envolvido na ocorrência estava com pneus lisos e existe a suspeita de ter havido de óleo na pista.

"O trecho em aclive tem sinalização implantada e limite de velocidade de 40 quilômetros por hora. A EPTC reforça a importância do respeito à sinalização, da conservação dos veículos e do autocuidado no trânsito para evitar acidentes", apontou a EPTC, em nota remetida à reportagem.