Bairro Azenha Notícia

Praça Garibaldi, que abriga patrimônio histórico de Porto Alegre, tem sinais de deterioração

Usuários reclamam de irregularidade do piso, de pedras portuguesas, e de sensação de insegurança no local. Prefeitura prevê contratar projeto de recuperação no primeiro semestre de 2025

11/11/2024 - 18h08min Atualizada em 11/11/2024 - 18h25min Compartilhar Compartilhar