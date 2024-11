Torneiras secas Notícia

Após dois vazamentos, Dmae promete normalizar abastecimento para quatro bairros de Porto Alegre até o final desta sexta-feira

O reparo na adutora foi concluído no fim da tarde. Foram afetados moradores do Petrópolis, do Santa Cecília, do Rio Branco e do Bela Vista

29/11/2024 - 11h22min Atualizada em 29/11/2024 - 17h49min Compartilhar Compartilhar