Seis meses após a enchente que atingiu Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) retoma nesta sexta-feira (1º), a leitura do consumo de água nos hidrômetros. Desde maio, as contas de água estavam sendo emitidas com base em regras definidas em um acordo do Dmae com o Ministério Público do Rio Grande do Sul.