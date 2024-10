Carlos Tucci, engenheiro civil e pós-doutor em recursos hídricos, citado recorrentemente pelo prefeito reeleito Sebastião Melo como uma referência em hidrologia, afirmou nesta terça-feira (29) que a dragagem do Guaíba não é uma alternativa viável para conter as cheias do rio em Porto Alegre e outras cidades. A afirmação contesta o discurso de Melo, que tem insistido na importância da dragagem como estratégia de contenção de enchentes.