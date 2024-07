No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, que por quatro semanas será às 21h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe o deputado estadual (PP), Guilherme Pasin, o oceanógrafo e CEO da Arvut, Kayo Soares, o professor do IPH da UFRGS, ⁠Fernando Fan, e o conselheiro e diretor da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), Francisco Milanez, para debater os investimentos em dragagem de arroios e rios do Rio Grande do Sul.