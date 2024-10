A transformação do Bom Fim: bairro vive renascimento, conquista público e atrai novos empreendimentos

Tradicional bairro de Porto Alegre, o Bom Fim parece uma cidade dentro de outra. Concentra livrarias, cafés, padarias, restaurantes e bares, onde reúne-se um público diversificado. Já virou letra de música, foi retratado em filmes, livros e abrigou calorosos debates políticos nas décadas passadas. Agora, vive um processo de renascimento, depois de uma enchente recente e de uma já mais distante pandemia, igualmente devastadoras para a vida social e econômica do Estado e do país, com inevitáveis impactos locais.