Rede de hambúrgueres artesanais, a Mark Hamburgueria transferiu sua loja no Boulevard Laçador, inundado em Porto Alegre, para uma sala comercial no bairro Bom Fim, onde já planejava ter uma operação. Os móveis e equipamentos da cozinha que se conseguiu recuperar da unidade que ficou submersa perto do aeroporto foram levados para a Rua Felipe Camarão. O investimento foi de R$ 100 mil para adaptar o espaço de 90 metros quadrados em uma obra de 45 dias.