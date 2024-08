Enquanto estuda expandir a área de lojas, o I Fashion Outlet, em Novo Hamburgo, inaugurou três novas operações e prepara a chegada em outubro da italiana Armani. Será uma unidade no modelo "Exchange", com foco em roupas para jovens, como a que abriu no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, há dois anos. As já abertas são da grife Dolce & Gabbana, de moda; a Me Linda, de cosméticos; e a Grêmio Mania, de artigos do clube de futebol.