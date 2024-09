O edital de licitação para a reconstrução de mais quatro trechos do talude do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, foi publicado nesta segunda-feira (23). Os pontos estão localizados nas imediações da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), sendo dois na margem esquerda do arroio, próximos à Rua Professor Cristiano Fischer, e dois em frente ao campus da instituição.