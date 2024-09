A disputa para reconstrução de dois trechos do talude do Arroio Dilúvio se encerrou nesta quarta-feira (11). Quatro empresas apresentaram propostas para realizar o serviço nos trechos da esquina da Avenida Ipiranga com a Rua São Manoel e em frente ao Planetário da UFRGS, no sentido bairro-centro. As estruturas apresentaram problema ainda em 2023.