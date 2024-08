A prefeitura de Porto Alegre publicou, nesta segunda-feira (26), o edital para selecionar a empresa que fará a manutenção de dois dos nove trechos que cederam do talude do Arroio Dilúvio, na Avenida Ipiranga, e que ainda não foram reestruturados. A disputa irá ocorrer no dia 11 de setembro e a vencedora será a companhia que apresentar o menor valor.