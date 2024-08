Vencedoras de editais para transporte de entulhos pós-enchente na Capital serão conhecidas na próxima semana

As vencedoras de dois editais publicados pela prefeitura de Porto Alegre para contratar empresas que realizem a retirada dos entulhos pós-enchente dos terrenos temporários serão conhecidas na próxima semana. De acordo com a Secretaria Municipal de Parcerias (SMP), a estimativa é de que entre segunda (12) e terça-feira (13) a prefeitura divulgue o resultado dos editais. As empresas vencedoras ficarão responsáveis pela retirada dos detritos de quatro locais na Capital.