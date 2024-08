A Trensurb negou o pedido da prefeitura de Porto Alegre de repassar a gestão da casa de bombas da empresa para o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A Estação de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) fica localizada no entroncamento da Rua Voluntários da Pátria com a Avenida Sertório e a Avenida Castelo Branco, próxima ao acesso da ponte móvel do Guaíba.