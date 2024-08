A Justiça aceitou, nesta terça-feira (13), um pedido da prefeitura de Gravataí para interditar o templo dedicado a Lúcifer no município. A decisão liminar da 4ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública do Fórum de Gravataí também impede a realização do evento de inauguração, que estava marcado para a noite desta terça.