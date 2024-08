Retomada Notícia

Rodoviária de Porto Alegre reabre lojas na quinta-feira, quase três meses após enchente

Estação foi fechada no dia 4 de maio, quando ficou alagada pelas águas do Guaíba. Voltou a operar parcialmente no dia 7 de junho, mas estabelecimentos ainda não tinham condições de funcionar

31/07/2024 - 14h49min Atualizada em 31/07/2024 - 17h22min