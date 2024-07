Apagão Notícia

Problema em equipamento causa quedas de luz há cerca de uma semana em dois bairros de Porto Alegre

De acordo com moradores, interrupção acontece sempre à noite. CEEE Equatorial afirma que religador com defeito foi retirado para manutenção no domingo (7) e que clientes tiveram abastecimento normalizado

08/07/2024 - 19h12min Atualizada em 08/07/2024 - 20h08min