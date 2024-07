Clientes da RGE que ficaram sem energia elétrica durante a enchente receberam contas referentes à prestação do serviço no mês de junho com valores que ultrapassam os R$ 8 mil. A reportagem de Zero Hora recebeu relatos de moradores de Canoas, na Região Metropolitana. A própria concessionária, porém, confirma que o problema também foi registrado em São Leopoldo e Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.