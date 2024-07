"Apanhamos e merecemos, vamos tentar sair dessa situação", diz presidente da CEEE Equatorial

Conhecida por assumir empresas problemáticas e reestruturá-las, a Equatorial comprou a área de distribuição da CEEE e colheu uma onda de rejeição no Rio Grande do Sul. Terceiro presidente local, Riberto Barbanera parece disposto a mudar a má imagem e consertar os problemas concretos que levaram a essa situação. Afirma que é preciso reconhecer as falhas e que, como prestadora de serviço público, mesmo uma empresa privada deve satisfações à sociedade.