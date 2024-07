Limpeza Notícia

Mutirão remove areia acumulada pela enchente nas Ilhas em Porto Alegre

Uma operação para desfazer as "dunas" já estava sendo realizada pela Marinha do Brasil desde o início de junho; mais de 2,7 mil metros cúbicos já foram retirados das ruas do bairro Arquipélago e destinados aos proprietários interessados em reaproveitar o material. Se o quadro meteorológico colaborar, a prefeitura da Capital prevê a conclusão dos trabalhos em 20 dias

03/07/2024 - 13h23min Atualizada em 03/07/2024 - 15h01min