Área central de Porto Alegre Notícia

Motociclista morre em acidente na Rótula das Cuias

Colisão ocorreu por volta das 8h na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, no sentido à Augusto de Carvalho. O motorista do caminhão baú afirmou que trafegava na pista da esquerda quando o condutor da moto bateu no lado direito do veículo

01/07/2024 - 08h52min