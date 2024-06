Foram sepultados na manhã desta sexta-feira (28) os quatro jovens que morreram em um acidente de carro na BR-293, em Candiota, na Região da Campanha. A despedida aconteceu no Cemitério da Santa Casa de Caridade de Bagé. Eles estavam em um Gol, com placas de Hulha Negra, quando colidiram frontalmente com um Troller T4, de Bagé, na quinta-feira (27).