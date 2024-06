A Polícia Civil identificou as vítimas do acidente que matou quatro pessoas na manhã desta quinta-feira (27) na BR-293, em Candiota, na Campanha. Todas eram ocupantes de um Gol com placas de Hulha Negra que colidiu frontalmente com um Troller T4 com placas de Bagé, por volta das 7h, no km 139 da rodovia.